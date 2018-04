Nieuwe 2.0 diesels van BMW

Door: REDACTIE

BMW waardeert z'n tweeliter common-rail turbodieselmotoren op met een aantal technische verbeteringen. Die brengen de dieselmotoren vooral meer vermogen bij. Eén en ander werd bekendgemaakt op wat BMW de ‘Innovationstag 2007' doopte. De vernieuwde tweeliter diesels worden eerst onder de kap van de 1-Reeks gestopt.

De 118d ziet door de ingreep z'n vermogen stijgen van 122 naar 143pk, al zal dat in ons land wellicht om fiscale redenen 136pk zijn. Het is meteen een koppelbeul, want 300Nm sterk. De 120d zal 177pk leveren -alweer, wellicht 163pk in ons land- en houdt 350Nm achter de hand. Door de biturbo-configuratie van de 535d op de viercilinder toe te passen is de krachtigste versie 204pk en 400Nm sterk. Wat die op de kofferklep krijgt, is nog niet geweten.