Gelekt: de nieuwe Subaru Impreza WRX!

Door: REDACTIE

De nieuwe Subaru Impreza debuteert pas op de New York Autoshow en hoorde tot z'n onthulling een goed bewaard geheim te blijven. Niet dus, want een Amerikaans tijdschrift lapte het embargo aan z'n laars en inmiddels circuleren de foto's op internet.

De nieuwe Impreza komt er in de nog steeds zeer populaire sedan-uitvoering. De eigenzinnige mengeling tussen een break en een vijfdeurs - de Impreza Plus - wordt naar verluidt geschrapt ten voordele van de afgebeelde meer conventioneel gelijnde vijfdeursvariant.

Het exemplaar op de foto's is de potige WRX-uitvoering. Behalve het WRX-logo op de achterklep is die herkenbaar aan de dikke (enkele) uitlaat, de opvallende achterdiffuser en de grote luchthapper op de motorkap. Die moet de turbo van voldoende koellucht voorzien. Onderhuids zou er niet te veel wijzigen, maar die informatie ligt niet mee op straat. Het is wachten tot 6 april, dan stelt Subaru het model officieel voor in New York.