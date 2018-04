Chevrolet Trax: ook voor bij ons

Door: REDACTIE

General Motors verkeert nog steeds in zwaar weer, vooral op de immens grote thuismarkt waar de Amerikaanse consument in sneltempo z'n benzineverslindende modellen inruilt voor zuinige(r) exemplaren van veelal Japanse makelij. Maar het concern werkt aan oplossingen. Op de New York Autoshow zal het model niet minder dan drie nieuwe studiemodellen voorstellen. Die zijn allen in Korea (bij het voormalige Daewoo) ontworpen. GM koppelt er een simpele populariteitspoll aan. Op een speciale website kan gestemd worden en het model met de meeste stemmen gaat gewoon in productie. GM gebruikt de merknaam Chevrolet voor het product, omdat dat merk in de VS het dichtst bij de gemiddelde consument staat.

Chevrolet geeft vandaag de Trax vrij. Op de twee andere studies is het nog wachten tot het Autosalon op 4 april de deuren opent. Om een compacte auto voor de Amerikanen verteerbaar te maken, heeft die alvast een origineel en stoer uiterlijk. Ook wat onder de kap zit is even slikken; voor de aandrijving zorgt een 1.0l benzinemotor (uit de Matiz?) maar zuinig is die ongetwijfeld. Belangrijk detail; Chevrolet beschouwt het winnende model als een globaal product. Naar alle waarschijnlijkheid komt het ook bij ons in de toonzaal.