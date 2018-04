Infiniti EX crossover productierijp

Door: REDACTIE

Nissan's luxemerk Infiniti stelt in New York een concept car van een nieuwe crossover voor. Infiniti kruiste een Coupé en een SUV. Dat tussenmodel heet EX en zal in nauwelijks gewijzigde vorm op de markt komen. In de VS, de markt waarvoor Nissan het merk destijds bedacht, is dat al voor het jaareinde. De EX maakt evenwel ook kans om naar Europa te komen. Nissan zet met Infiniti immers voet aan wal in de loop van 2008.

De lage en geblokte SUV wordt aangedreven door een V6 -waarover verder geen gegevens zijn, maar we mikken op een slagvolume van 3,5l- en krijgt een vijftrapsautomaat in de aandrijflijn. Die verdeelt de kracht steeds over de vier wielen. Aan snufjes is er geen gebrek. Infiniti pakt uit met een systeem dat door middel van achteruitrijcamera's alle dode parkeerhoeken elimineert en heeft nu ook een ‘Lane Departure Warning System' dat desnoods via het ESP-systeem ingrijpt als de auto ongewild van het rijvak zou afwijken. Verder zijn de sfeerverlichting, het glazendakpaneel met instelbare doorzichtbaarheid en de radargestuurde snelheidsregelaar het vermelden waard.