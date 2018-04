Meer over Subaru's nieuwe Impreza

Door: REDACTIE

Vorige week konden we u al de eerste (gelekte) beelden van de nieuwe Subaru Impreza voorschotelen. Toen van de vijfdeursversie die met z'n meer conventionele vormgeving de eigenzinnig gelijnde mengeling tussen een break en een vijfdeursversie ‘Impreza Plus' zal aflossen. Nu hebben we ook voor het eerst beelden van de traditioneel beter gesmaakte sedan. Officiële informatie is er nog niet. Die wordt pas later deze week vrijgegeven.

Net als de vijfdeursversie, is ook de Sedan in de potente WRX-uitmonstering. Of de viercilinder turbo boxermotor meer vermogen levert dan de 230pk van het huidige blok (met een inhoud van 2,5l) weten we spoedig. Aan het recept is alvast weinig veranderd. De WRX krijgt nu ook een diffuser in de achterbumper. De grote koffervleugel en de luchthapper op de motorkap zijn gebleven. Het interieur breekt duidelijk met de huidige generatie. De golvende boordplank is gespekt met metaalkleurige accenten in een vormgeving die sterk aan de Tribeca -de grote SUV van Subaru- doet denken.