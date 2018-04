BMW werkt aan opvolger Z9

Door: REDACTIE

Officieel heeft BMW nog geen krimp gegeven, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren over een opvolger voor de BMW Z8. Die open tweezitter stond van 2000 tot 2003 in het leveringsprogramma van de Duitse autobouwer. Het model was destijds bedacht als een waardige opvolger door de historische BMW 507. De opvolger, Z9, zou op het Autosalon van het Chinese Shanghai gepresenteerd worden. Voorts wordt nog gewag gemaakt van een Coupé-Cabrio dakconstructie met wegklapbare panelen (wellicht géén metaal, maar een composietmateriaal om gewicht te besparen). De krachtbron, een 5-liter V10, zou van de M5 en M6 geleend worden. Wordt (hopelijk) vervolgd...