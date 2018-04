Nu officieel: Subaru Impreza

Door: REDACTIE

Het gaat hard met het Impreza-nieuws dezer dagen. Nadat er eerder tot twee maal toe informatie was gelekt, zijn nu de officiële beelden vrijgegeven. Subaru legt vooral de nadruk op de vijfdeurs die in het VS en Europa moet gaan maken. De vormgeving is compleet nieuw en alle versies krijgen een 9,5cm grotere wielbasis bovenop een stijver chassis. Daarmee moet de Impreza weer aansluiting vinden bij de grote middenklassers. Door de evolutie in de segmenten van de afgelopen jaren, viel het model tussen de compacte- en modale gezinswagens in.

Bevestiging is er over het slagvolume; de viercilinder boxermotor behoudt z'n capaciteit van 2,5l maar wordt nu nog lager ingebouwd. De voorgestelde vier- en vijfdeursversies zijn voorbehouden voor de Amerikaanse markt. Europese versies zullen licht afwijken, met bijvoorbeeld andere bumperschilden en een gewijzigde grille.