Foto's nieuwe BMW M3 gelekt

Door: REDACTIE

Pech voor BMW, want de foto's van de nieuwe M3 zijn op internet gelekt. Het merk probeerde het definitieve uitzicht van de M3, die op het Autosalon van Genève nog als concept car werd voorgesteld, nog even geheim te houden. Zoals verwacht zijn de wijzigingen tussen dus het tentoongestelde model en deze definitieve versie summier. De M3 laat zich herkennen aan de inmiddels al lang tot signatuur uitgegroeide uitlaatlijn met vier spruitstukken, de luchtdoorstroomopeningen op de flanken, een bescheiden koffervleugeltje en agressiever gelijnde voor- en achterbumper. De motorkap is agressief gewelfd, alsof de V8 onder de motorkap niet helemaal zeker van zichzelf is.

Die achtcilinder moet de alom bejubelde, maar inmiddels verouderde zes-in-lijn, opvolgen. Het vermogen gaf BMW eerder al vrij; de atmosferische vierliter haalt 420pk (bij een astronomische 8.400t/min) en heeft ook nog eens 400Nm trekkracht ter beschikking. Hoe snel de nieuwe M3 daarmee wordt, ligt nog niet op straat.