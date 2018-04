Club Racer van Honda S2000

Door: REDACTIE

Honda heeft van de in 1999 geïntroduceerde S2000 nog eens een nieuwe versie bedacht. Die puurt uit de atmosferische 2.2l viercilindermotor die in Amerika en Japan wordt geleverd zo maar eventjes 257pk. De productieversie levert, zowel in Europa waar het een 2.0l is als in de VS waar hij 2 deciliter meer inhoud heeft, momenteel 240pk.

De S2000 Club Racer is sportief aangekleed, maar dat had u al gezien. Daarnaast is de dakconstructie verwijderd om gewicht te besparen en wordt een hardtop de enige optie bij slecht weer. Natuurlijk gaan de prestaties erop vooruit, al zijn exacte cijfers nog niet vrijgegeven. Honda wacht daarmee wellicht tot de voorstelling van de productieversie. Dit is nog een prototype, maar de uitvoering in de herfst in productie. Nog niet beginnen watertanden; een Europese carrière staat niet op de planning.