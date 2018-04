Alles over de nieuwe BMW M3 Coupé

Door: REDACTIE

BMW heeft alle gegevens over de nieuwe M3 Coupé vrijgegeven. Het snelste 3-Reeks van het moment is tegelijk de eerste om over een V8-blok te beslissen. De nieuwe krachtcentrale heeft een inhoud van 4.0l en levert 400pk bij een astronomische rotatiesnelheid van 8.400t/min. De koppelcurve haalt 400Nm en blijft boven 380Nm tussen 3.000 en 7.500t/min. Al dat geweld wordt door een sequentieel bediende zesbak naar de achtertrein gestuurd. Die krijgt een zelfsperrend differentieel om dat zo efficiënt mogelijk op het asfalt te kunnen zetten.

De M3 Coupé weegt droog aan de haak 1,6 ton. Elke pk heeft daardoor amper 5kg voort te bewegen. Dat is mede dankzij gewichtsbesparende maatregelen. Het dak is uitgevoerd in carbon en de motorkap is uit aluminium vervaardigd. Dat laatste materiaal werd ook voor de ophanging gebruikt. Het dieet levert ook een lager zwaartepunt op. Als de ganse paardenstal tegelijk aan het galopperen gaat kan M3 Coupé naar 100km/u in 4,8 tellen. Dat is vier tienden beter dan de vorige generatie. De topsnelheid is nog steeds begrensd op 250km/u.

In de gemengde cyclus neemt de M genoegen met 12,4l/100km. De CO2-emissies tikken mede dankzij dat -voor een sportwagen- gunstige verbruik af op 295g/km. BMW heeft dan ook wat slimme techniek onder de kap gelepeld. Zo komt de -niet onaanzienlijke- energiebijdrage voor het aansturen van alle boordapparatuur niet of nauwelijks van het motorblok. De alternator wordt enkel gekoppeld wanneer de auto vertraagt en recupereert dus een deeltje van de vertragingsenergie. Dat wil tegelijk zeggen dat bij het accelereren er geen kostbare energie door secundaire systemen wordt opgeslorpt, maar dat alle vermogen naar de aandrijflijn gaat. Een milieuvriendelijke oplossing naar ons hart.