Meer over de nieuwe Renault Twingo

Door: REDACTIE

Renault heeft meer informatie vrijgegeven over de nieuwe Renault Twingo. Het kleintje is inmiddels 14 jaar (dubbel zo lang als gebruikelijk) op de markt en wordt deze zomer afgelost. De nieuwste generatie debuteerde op het Autosalon van Genève. Die werd een stuk groter; vooral in de lengte. Een 2 decimeter langere koets (3,6m) en een grotere wielbasis moet voldoende ruimte voor vier inzittenden garanderen. De achterste zitrij wordt leverbaar als bank of twee individuele zitjes. In beide gevallen is ze verschuifbaar, waardoor de beschikbare kofferinhoud tussen 165 en 285 liter schommelt.

Het aanbod zal bestaan uit drie benzinemotoren en één diesel. Alle benzineversies hebben een inhoud van 1149cc. Enkel het vermogen van de viercilinders loopt uiteen. De instapper is goed voor 59pk. Daarmee haalt de Twingo 100km/u in 15 tellen en is hij tot 154km/u in staat. Een versie met 16- in plaats van 8 kleppen schopt het tot 77pk. Die is leverbaar met een halfautomaat naast de handgeschakelde vijfbak die op alle modellen standaard is. Helemaal nieuw is een geblazen variant (TCE) van het compacte blok. Dat schopt het tot 101pk. De Twingo duikt er in de sprint met 2 tienden reserve mee onder 10 seconden en is tot 189km/u snel. De enige diesel onder de motorkap wordt een 65pk en 160Nm sterke variant van de inmiddels overbekende 1.5dCi. Die koppelt een acceleratietijd van 14,9 seconden en een top van 164km/u aan een normverbruik van slechts 4,3l. Dat is 1,3l minder dan de benzine-instapper.

Het uitrustingsniveau omvat vijf versies. Authentique is er enkel met de 77pk sterke 1.2; Expression laat zich met alles combineren (de 101pk sterke TCE uitgezonderd) en hetzelfde geldt voor de Dynamique. In initiale-uitvoering lepelt Renault de 1.2 16v of 1.5 dCi onder de kap. De GT -tot slot- is voorbehouden voor de turbo. Prijzen zijn nog niet gekend.