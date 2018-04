Bentley Flying Spur opgedoken

Door: AUTO55

Voor een ontmoeting in levende lijve moeten we weliswaar nog geduld oefenen tot het Autosalon van Genève volgende maand, maar met de eerste in- en exterieurbeelden van de nieuwe Flying Spur - zonder Continental - hebben we al kennis kunnen maken. En hij toont zich eleganter dan ooit, met onder meer aangepaste buitenspiegels, een bijgewerkt smoelwerk en een frisse achterkant met meer horizontaal geplaatste lichtblokken. In totaal meet het slagschip 5,3m bij bijna 2m, is hij 1,5m hoog en bedraagt zijn wielbasis een stevige 3,07m.

Achterin laat men de keuze tussen een volledige zitbank of twee individuele zetels met een grote opbergconsole ertussenin. Het interieur is volledig nieuw en zoals het hoort tieren exclusieve hout- en ledersoorten welig in het rond. Tot de standaarduitrusting behoren een hoogwaardig infotainmentsysteem met navigatie, Bluetooth en een 8" kleurenscherm. De zogeheten Multi-Media Specification biedt voortaan nog meer online-mogelijkheden, waaronder een Wifi-hotspot die zich laat aanspreken via de 10" schermen achterin. En de Bentley is stiller dan ooit, met een geluidsniveau dat bij 3.000tr/min 12dB lager ligt dan bij zijn voorganger. Om dat resultaat te bekomen installeerden de Britten speciaal glas en werd het uitlaatsysteem onder handen genomen. Onderstelgeluiden zouden eveneens 25% stiller moeten klinken. In tegenstelling tot het koetswerk zijn zowel de veren (-13%) en de stabilisatorstangen (-15%) in stijfheid afgenomen, wat ook weer het comfortniveau ten goede komt.

Geïnteresseerden kunnen in eerste instantie enkel opteren voor de bekende 6,0l W12, gekoppeld aan een nieuwe ZF 8-trapsautomaat en 625pk sterk. Die staat eveneens garant voor 800Nm koppel, waardoor de 2,5t wegende slee in 4,6 tellen naar 100km/u schiet. De topsnelheid bedraagt een machtige 322km/u. Daar tegenover staat een normverbruik van 14,7l/100km en een gemiddelde CO2-uitstoot van 343g/km. Later op de avond wordt er ook een 4,0l V8 ter beschikking gesteld. Specificaties daarvan werden nog niet vrijgegeven.