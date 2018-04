MG is terug

Door: REDACTIE

Het Chinese Nanjing Automotive Corporation (NAC) ging na het faillissement van MG-Rover met het merk MG aan de haal. Sinds maart van dit jaar produceert het bedrijf in China weer de ZT (in wezen de Rover 75). Nu keert het merk terug naar Engeland. De historische site in het Britse Longbridge is zonet met veel trompetgeschal weer in gebruik genomen. NAC begrijpt naar eigen zeggen dat de geografische verankering van het merk in Engeland zeer belangrijk is. Het zal daar z'n wagens voor de Europese markt bouwen. Toch wordt er enkel assemblage gedaan. De onderdelen komen voortaan uit China. Momenteel loopt enkel MG's open tweezitter, de TF, uit de fabriek. Later wordt het aanbod uitgebreid, klinkt het bij NAC.