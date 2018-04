Nieuwe motoren voor Mitsubishi Outlander

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Frankfurt, dat in september van dit jaar plaatsvindt, stelt Mitsubishi een verruiming van het Outlander-aanbod voor. De tweeliter dieselversie met 140pk, krijgt het gezelschap van een tweede dieselmotor en een potige benzineversie.

Een 170pk sterke 2.4l benzine-eenheid moet voor een sportieve noot zorgen. Het blok wordt gekoppeld aan een handgeschakelde bak met vijf verhoudingen of een continue variabele transmissie die naast z'n volautomatische stand ook over zes voorgeprogrammeerde verhoudingen beschikt. Die kunnen met schakelflippers geselecteerd worden. De benzine wordt gebouwd met vier- of voorwielaandrijving. Dieselliefhebbers zien hun vraag naar meer vermogen beantwoord worden met de introductie van een 2.2l grote common-rail viercilinder. Die wordt bij PSA (Peugeot - Citroën) betrokken. Hij zal er immers ook aangeboden worden in de Peugeot 4007 en Citroën C-Crosser die technisch identiek zijn aan de Japanner. Het blok levert 156pk en 380Nm (tegen 320Nm voor de 2.0 diesel), wordt altijd gepaard aan een handgeschakelde zesbak en beschikt immer over integraalaandrijving.

Modeljaar 2008 brengt meteen wat detailwijzigingen. De topversies mogen zich verheugen op nieuw 18-duims lichtmetaal, er is een nieuwe, zacht aanvoelende afwerking voor het dashboard en de comfortuitrusting wordt met onder meer een regen- en lichtsensor uitgebreid. De nieuwe motorversies zijn voor het jaareinde leverbaar.