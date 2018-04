Mercedes A-Klasse op dood spoor

Door: REDACTIE

Mercedes is de A-Klasse beu. Tenminste, dat moet blijken uit berichtgeving in Duitse magazines. Daarin zegt grote baas Dieters Zetsche dat het in 2011, wanneer het model afgelost moet worden, gedaan is met de kleinste Mercedes. De B-Klasse - in wezen een wat langere A - gaat dan alleen door. Er komt wel vervanging voor de A. Dat moet volgens de topman een auto worden die kan concurreren met de kleinste BMW's en Audi's. Die zal niet over een monovolumekoets beschikken en wordt op een nieuwe bodemplaat ontwikkeld. Het nieuwe model vult dan ook meteen het gaatje dat de C Sport Coupé achterlaat. De kleine C-Klasse bewees zich net als de 3 Compact van concurrent BMW onvoldoende succesvol. De productie ervan werd onlang overgeheveld van Duitsland naar Mexico en zal naar alle waarschijnlijkheid voor 2010 stopgezet worden.