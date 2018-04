Meer Veyron bij Bugatti

Door: REDACTIE

Bugatti gaat haast maken met de productie van de Veyron. De jaarproductie wordt van 60 naar 75 stuks gebracht. Een maatregel die noodzakelijk is om de wachttijd op het model terug te dringen tot een jaar. Het bedrijf wil z'n exclusieve cliënteel immers niet langer op hun speelgoed laten wachten.

De lancering van de Veyron werd herhaaldelijk uitgesteld omdat het grote vermogen en de navenant hoge topsnelheid van het model, de ingenieurs regelmatig voor nieuwe uitdagingen stelde. Toen het eindelijk zover was, zei moederhuis Volkswagen slechts 300 stuks van de supersportwagen te zullen bouwen. Of die belofte standhoudt, is niet duidelijk.