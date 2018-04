Hansen GT: Vliegende Hollander

Door: REDACTIE

Nederland heeft op dit ogenblik reeds drie automerken. Donkervoort houdt het al het langst uit met z'n sportautootjes volgens doorontwikkeld Lotus 7-recept. Daarnaast hebben we nog Carver dat een fenomenale driewieler produceert en het superexclusieve Spyker. Ondernemer Giel Hansen denkt dat er nog ruimte is voor een bloedsnelle sportwagen waarop z'n achternaam prijkt. Als alles goed is gaat de bolide, Hansen GT, eind dit jaar al in productie.

Het ontwerp is van de hand van de Portugese ontwerper Freitas, die zich onlangs al liet opmerken met z'n visie voor een nieuwe Ferrari Dino. Het onderstel bestaat uit twee delen; een semi-monococque met geïntegreerde rolkooi voor het passagierscompartiment en een buizenframe voor de rest van het onderstel. De koets wordt vervaardigd uit met carbon versterkte kunststof. De sportwagen wordt 4,2m lang, 1,17m hoog en 1,98m breed. De wielbasis bedraagt 2,7 meter. Onder de kap schuilt een V10 met een inhoud van 5 liter, die bij een niet nader genoemde fabrikant (wellicht BMW) wordt betrokken. Zowel het vermogen in pk's als de trekkracht in Newtonmeters overstijgen de magische kaap van 500. Wat dat van prestaties oplevert weten we nog niet.

Hansen werkt aan twee versies. Het bedrijf brengt een uitgeklede circuitvariant op de markt, terwijl er ook een meer comfortabele straatversie op de planning staat.