Mitsubishi met kleine diesel/SUV

Door: REDACTIE

Bij Mitsubishi wordt hard gewerkt aan een kleine SUV. De 4x4-specialist wil van de populariteit van het segment gebruik maken om het gaatje dat de Pajero Pinin achterliet op te vullen. Op het Autosalon van Frankfurt krijgen we de Cx te zien. Geen no-nonsense terreinrakker, maar een trendy, breedgeschouderde stoere middenklasser met een opengesperde haaiemuil zoals we die van de nieuwe Lancer kennen. De Cx is dan wel op komst, maar niet voor meteen. Wellicht krijgen we in Frankfurt een nauwkeurige datum voor de commercialisering van de 4,1m lange SUV.

Onderhuids herbergt de Cx behoorlijk wat nieuwe technologie. De niet permanente vierwielaandrijving wordt overgenomen van de Outlander, zij het vereenvoudigd. De krachtbron is een 1,8l grote viercilinder dieselmotor die meteen voldoet aan de Euro V-norm. Dat blok wordt door de Japanners ontwikkeld en moet in 2009 in productie gaan. Momenteel heeft Mitsubishi zelf geen concurrentiële dieselmotoren voor personenwagens op de plank liggen. Daarom worden die momenteel aangekocht bij VAG of PSA. Dit nieuwe aggregaat wordt gepaard aan een gerobotiseerde versnellingsbak. Ook dat is nieuws.