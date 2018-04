smart hybride: alles voor het milieu

Door: REDACTIE

Op 15 oktober start in het Duitse Hambach de productie van een hybride-variant van de smart fortwo. Die heeft recht op de toevoeging micro hybrid drive. Vanaf eind dit jaar zal die verkrijgbaar zijn als coupé en cabrio in alle drie de uitrustingsniveaus.

De micro hybrid drive, of kortweg mhd, is opgebouwd rond een start-stop functie van de motor en is dus geen hybride zoals we die met de Toyota Prius hebben leren kennen. De smart mhd heeft geen elektrische aandrijfcel. Het hart van dit systeem is een speciale door een riem aangedreven startergenerator die het elektrisch systeem van het voertuig van stroom voorziet en een bijkomende (hybride) functie heeft als starter. De motor wordt uitgeschakeld wanneer de snelheid onder 8km/u zakt en het rempedaal ingeduwd wordt. De wagen gaat er dan van uit dat hij tot stilstand zal komen. Wanneer de bestuurder vervolgens het rempedaal weer loslaat, start de generator de krachtbron bliksemsnel op. Een normale startmotor op het vliegwiel was niet langer nodig. Smart past eveneens de versnellingsbakverhoudingen aan. Daardoor kan volgens de fabrikant een verbruik van 8 tot maximaal 13% gerealiseerd worden op de mussendorst van de fortwo.

Het vermogen van de 999cc driecilinder benzinemotor bedraagt 71pk en met 92Nm trekkracht is de smart in 13,3 tellen in staat tot 100km/u te accelereren. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 145km/u. Het verbruiksgemiddelde zakt door bovenstaande ingrepen van 4,7 naar 4,3l/100km. Belangrijker nog, omwille van fiscale voordelen, is een daling van de CO²-uitstoot van 130 naar 103 gram.