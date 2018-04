Chevrolet HHR extra gepekeld

Door: REDACTIE

Eind dit jaar komt de Chevrolet HHR (van Heritage High Roof - een verwijzing naar z'n retrolijnen) in Europa op de markt. In thuisland VS zijn ze inmiddels weer een stap verder. Daar komt van de Chrysler PT Cruiser-concurrent een snelle versie op de markt. Chevrolet legt een geblazen 2.0l benzine-eenheid tussen de voorwielen van de eigenzinnig gelijnde compacte volumewagen. Het blok doet bij General Motors reeds dienst in de compacte roadsters (waar de bij ons ingevoerde Opel GT deel van uitmaakt) en is goed voor 260pk. Hoe die exact presteert, weten we nog niet.

De gepekelde HHR SS ligt dichter tegen het asfalt, rust op 18-duimers en krijgt andere bumperschilden voor een nog stoerder uiterlijk. En natuurlijk heeft ook het interieur een specifieke aankleding gekregen. Om het onderstel tegen al het geweld te wapenen, brachten de Chevrolet ingenieurs het model naar de Nurburgring.