Meer over Mitsu's kleine SUV

Door: REDACTIE

Eerder hadden we al een schets van de Mitsubishi Concept cX en ditmaal kunnen we u uitgebreidere informatie voorschotelen. Mitsubishi wil de cX naast de nieuwe Lancer en onder de huidige Outlander positioneren. De voorloper staat op het Autosalon van Frankfurt te blinken. Hij is 4,10m lang, 1,55m hoog en 1,75m breed. Afmetingen die hem een gedroomde concurrent voor Nissan's Qashqai maken. De toegang tot de kofferruimte wordt verzekerd door een kofferklep die opent in twee delen.

De cX heeft een aandrijflijn die het vermogen naar de vier wielen stuurt, zij het niet permanent. Het betreft wellicht een vereenvoudigde variant van die uit de Outlander. Onder de kap zit een gloednieuwe, door Mitsubishi zelf ontwikkelde, 1,8l dieselcentrale. Die tekent voor 136pk en 280Nm koppel en stuurt z'n vermogen door een automatische bak met dubbele koppeling.

De Japanners proberen met het studiemodel ook dicht bij de natuur te blijven. Er zijn daarom nogal wat plantaardige materialen (harsen en bamboevezels op kop) in het interieur en de isolatie verwerkt. Wanneer de cX in z'n definitieve vorm de showrooms aandoet, is nog niet geweten.