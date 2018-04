Nu echt: Ford Kuga

Door: REDACTIE

Ford stuurde als opwarmer eerder al schetsen de wereld in, maar nu krijgen we hem ook echt te zien; de Kuga. Het is Fords antwoord op de compacte VW Tiguan. Helemaal klaar is hij nog niet, maar wanneer de Kuga begin volgend jaar in de showroom verschijnt, zullen de verschillen minimaal zijn. De kleine SUV is getooid met lijnen die volgens de Kinetic-designtaal -het nieuwe handelsmerk van Ford- getooid zijn. Z'n agressieve voorkomen werd aangekondigd door de Iosis X die exact een jaar geleden in Parijs stond te schitteren. De Kuga is ook in z'n definitieve vorm niet vies van wat ‘bling'. Er wordt rijkelijk gebruik gemaakt van blinkende metalen en het showexemplaar staat op 19-duimers waarvan Ford nu al zegt dat ze ook leverbaar zullen zijn op het definitieve model, net als het panoramische glazen dak trouwens. De kofferklep laat zich in twee delen openen.

De Kuga staat op het platform van de Focus, dat garant staat voor een dynamisch weggedrag. Over het motorenpalet wil Ford voorlopig alleen kwijt dat het een tweeliter common-rail diesel met 136pk en 320Nm (gekoppeld aan een handgeroerde zesbak) zal aanbieden. Wellicht wordt dat aangevuld met de andere motoren uit het Focus-aanbod, met uitzondering van de instapversies. De goedkoopste Kuga's zullen zich aan de voorwielen door het verkeer sleuren, maar Ford zal ook vierwielaangedreven versies aanbieden. Niet per se om er tot aan de deurhendels mee in de modder te duiken, maar omdat die nog dynamischer voor de dag kunnen komen.