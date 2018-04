Brabus maakt dikke smart

Door: REDACTIE

Smart-huistuner Brabus heeft zich uitgeleefd op de nieuwe fortwo. Behalve de versies die bovenaan het gekende smart-productgamma komen, presenteert Brabus op het Autosalon van Frankfurt een héél erg dikke smart. Wie hem hebben wil, mag zich reppen. Er worden slechts 112 stuks van gebouwd.

De Brabus krijgt een extra dikke koetswerkkit. Die omvat onder meer verbrede wielkasten, voor de gelegenheid gevuld met 18-duimers en 235/30-rubbers, een agressief ogende voorspoiler met dubbele mistlichten en een achterbumper met ingewerkte diffuser. De Duitsers kiezen ook voor een in het oog springende oranje koetswerktint. Een kleur die terugkomt in tal van accenten in het overwegend in zwart leder uitgevoerd interieur.

Om de kleine koets in bedwang te houden is een sportophanging voorzien. Die is overigens instelbaar. Voor de aandrijving zorgt dezelfde drukgevoede driecilinder als bij de andere Brabus-versies. Die levert 112pk en stuwt de smart naar 100km/u in 9,5 tellen. De topsnelheid is begrensd, maar ditmaal slechts op 170km/u. Dat is 30km/u hoger dan bij de andere smartjes.