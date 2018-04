Mitsubishi wil weer grote berline

Door: REDACTIE

Er was een tijd dat Mitsubishi ook in onze contreien grote wagens afzette. De Galant ging enkele jaren geleden ter ziele, maar we herinneren ons ook nog modellen als de Sigma en de Saporro... De Lancer is het de enige berline die voor de Europese markt voorzien is, maar dat hoeft niet zo te blijven. Op het Autosalon van Tokyo stelt Mitsubishi immers een studiemodel voor van een grote berline. Die moet de concurrentie aankunnen met de grote gezinswagens en zelfs zakelijke bestuurders kunnen bekoren. Voorlopig is de constructeur nog karig met informatie. Op details is het nog even wachten.

Het uiterlijk leent veel lijnen bij de te lanceren Lancer, die merkbaar assertiever voor de dag komt dan z'n voorganger. De ontwerpers van het interieur waren regelrechte StarTrek-fanaten. Dat is vooral de futuristische boordplank aan te zien. Die is over de ganse breedte doorgetrokken en gespekt met aanraakgevoelige informatiedisplays.