Productie Outlander naar Nedcar

Door: REDACTIE

Goed nieuws voor Mitsubishi productievestiging Nedcar in het Nederlandse Born. Nadat afgelopen jaar nog een zware herstructurering werd doorgevoerd, te wijten aan het stopzetten van de productie van Colt-zustermodel smart forfour, krijgt de fabriek nu een extra model toegewezen. Om aan de grote vraag naar de Mitsubishi Outlander te voldoen, wordt een deel van de productie overgeheveld. Momenteel worden alle Outlander geproduceerd in de Nagoya-fabriek in Okazaki, Japan. In de loop van volgend jaar moet het eerste exemplaar er van de band lopen en Mitsubishi is van plan het model er tot het einde van z'n productcyclus in productie te houden.