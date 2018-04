Eerste beeld Subaru Impreza WRX STi

Door: REDACTIE

Subaru heeft het eerste beeld van de door Subaru Technica International onder handen genomen nieuwe Impreza WRX de wereld ingestuurd. Dat model komt binnen de kortste keren het gamma ‘brave' Impreza's van de laatste generatie aanvullen. Die staan op dit ogenblik nog in Europese première te blinken op het Autosalon van Frankfurt. Cijfers geven de Japanners niet, maar we weten toch dat er binnen Subaru gemikt wordt op een vermogen van 300pk voor de STi. Dat is krachtiger dan de uittredende generatie, maar de STi wordt ook een stuk minder bereikbaar, weet men ons bij Subaru te vertellen. Het prijskaartje wordt gevoelig aangedikt, omdat ook de materiaalkeuze en de uitrusting in die richting evolueert. Wat dat exact inhoudt, zal pas blijken bij de lancering.

De gewone WRX, traditioneel een sterkhouder binnen het Subaru-aanbod, komt niet meer naar Europa. Het merk schrapt die uit het gamma om de gemiddelde CO2-aanstoot van gamma te laten dalen. Noodzaak om te voldoen aan toekomstige Europese regeltjes... De WRX komt waarschijnlijk wel tijdelijk naar ons land -als een beperkte reeks- om de honger van de markt te stillen tot de STi leverbaar is (en de WRX weer verdwijnt). De liefhebbers hebben één lichtpuntje... in tegenstelling tot de vorige STi, die alleen als Sedan bestond, komt de huidige generatie er ook als vijfdeurs. In België kan die gehomologeerd worden met twee zitplaatsen als lichte vracht, en dat scheelt meteen € 5.000 aan B.I.V...