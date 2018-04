Exclusief: Lancia komt met vierpersoons CC

Door: REDACTIE

Lancia is in Europa eigenlijk een illustere onbekende... of ook, de eeuwige underdog. Eigenlijk scoort het merk alleen in Italië, waar het zelfs meer wagens verzet dan Alfa Romeo dat dan weer een veel sterkere positie geniet buiten het thuisland. België is zelfs een goede markt voor Lancia, met een marktaandeel van 0,5%. Maar het nieuwe management van de Fiat Group is ambitieus en wil de jaarproductie van het nichemerk optrekken van 130.000 stuks anno 2007 tot 300.000 eenheden in 2010. Voor het eerst zegt Lancia hoe ze dat willen doen.

Tot half 2008 legt het merk noodgedwongen de nadruk op de Ypsilon en de vernieuwde Musa, waar de in Frankfurt voorgestelde facelift behalve een opgefrist uiterlijk ook een 75l grotere kofferinhoud brengt. In ons land is het management zelfs overtuigd van de groeikansen met die producten. Door zeer gerichte marketingacties is de afzet van de kleine Ypsilon in ons land dit jaar zelfs met 40% gestegen. Volgend jaar denkt men op een gelijkaardige manier de kleine monovolume Musa met een derde te kunnen opkrikken.. Halverwege volgend jaar trekt Lancia dan het blik met de nieuwe modellen open. De langverwachte nieuwe Delta debuteert in maart op het Autosalon van Genève en wordt in juni op de markt gebracht. Door ook het populaire middensegment aan te spreken denkt Lancia z'n marktaandeel ook in ons land gevoelig te kunnen optrekken.

Eind 2008 - begin 2009 staat dan een Coupé-Cabriolet op het programma. Dat is niet de productieversie van de Fulvia die we reeds eerder op verschillende autotentoonstellingen konden bewonderen. Het wordt een vierzitter die net als de Delta gebaseerd is op het platform van de Grande Punto. Welke naam dat product zal dragen is nog niet bekend, maar daar circuleert de naam Fulvia dan weer wel. In de loop van 2009 is de Ypsilon aan vervanging toe. En terwijl het huidige model enkel bestaat met drie deuren, komt er van de opvolger met zekerheid zowel een drie- als een vijfdeursversie. Een belangrijke evolutie gezien de meerderheid van de wagens in dat segment met het hoogste aantal portieren verkocht wordt.

Lancia zal de komende jaren niet alleen nieuwe segmenten, maar ook nieuwe markten aanboren. Het begint volgend jaar met een herintroductie in de UK. De huidige Ypsilon en Musa worden dan met het stuur rechts geproduceerd. Daarnaast mikken de Italianen ook op ontluikende markten. Vanzelfsprekend valt dan het vroegere Oostblok, maar ook bepaalde Aziatische en Afrikaanse markten staan op de agenda.