Nieuwe Lexus RX in de steigers

Door: REDACTIE

Lexus is druk in de weer met een nieuwe RX. Op het Autosalon van Tokyo onthult Toyota's luxedevisie een model dat de toekomstige trekken onthult. De LF-Xh oogt nog potiger dan de huidige telg die reeds prat ging op een dynamisch lijnenspel. Het exemplaar krijgt nog hoger opgetrokken schouderlijnen die door hoekige vormen benadrukt worden. Lexus is niet van plan de toekomstige RX fiks te laten groeien. Met een lengte van 4,8m, een hoogte van 1,65m en een breedte van 1,89m wordt hij amper 6cm langer dan de uittredende editie.

De ‘h' in de typebenaming staat uiteraard voor hybride. Gezien dat Lexus' stokpaardje is, kan dat niet als verassing beschouwd worden. Onder de kap zit wellicht een evolutie van de huidige hybridestructuur. Die koppelt een zescilinder benzinemotor en een elektrische aandrijfeenheid.