Helemaal lek: Nissan GT-R

e eerste definitieve beelden van de Nissan GT-R (en dus niet langer Skyline GT-R) zijn opgedoken. Dat is een stuk vroeger dan Nissan het gewild had. Tegelijk is ook de eerste informatie gelekt.

De GT-R krijgt een 3,8l grote V6 onder de kap. Die wordt door twee turbo's aangejaagd en produceert daardoor niet minder dan 473pk en 590Nm trekkracht. In de aandrijflijn hoort ook nog een automaat met dubbele koppeling te zitten. Daardoor wordt de schakeltijd ingekort en in de sprint kostbare tienden gewonnen.

De eerste cijfers, die nog niet officieel bevestigd zijn, maken gewag van een acceleratietijd tot 100km/u van amper 3,5 tellen en een top van 310km/u. De GT-R komt wellicht ook naar Europa, maar niet voor het eind van volgend jaar.