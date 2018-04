Mazda 3 ontsnapt

Door: BV

azda is bezig met een heus productoffensief. De nieuwe 2 gooit grote ogen door niet alleen dynamischer te ogen dan z'n hoekige voorganger, maar ook nog eens 100kg minder op de weegschaal te zetten. En op het Autosalon van Franfkurt presenteerde Mazda een grondig vernieuwde 6, waarvan we u volgende maand een eerste test voorschotelen. Volgend jaar is de 3 aan de beurt. Mazda houdt daarover de lippen stijf op elkaar, maar op internet is toch al de eerste foto opgedoken. Het gaat in casu om de versie voor de Amerikaanse markt, maar die wijkt slechts in details af van het exemplaar dat Mazda voor het Oude Continent voorziet.