Mountain-car: Daihatsu Mud Master C

aihatsu heeft in thuisland Japan een associatie met een wereldberoemd-in-eigen-land Japanse mountainbikekampioen met de ietwat ongelukkige naam Raita Suzuki. Rond die samenwerking is de Daihatsu Mud-Master C gebouwd. Het studiemodel stelt een terreinwagentje voor dat perfect in staat moet zijn assistentie te verlenen aan een mountainbikeploeg, met ingebrip van het ruige terrein.

Het model is hoog, biedt plaats aan twee personen en heeft een laadruimte waarin plaats is voor compleet gemonteerde fietsen. De afmetingen zijn bijzonder compact gehouden om ook op kleine paden en in bossen maximaal uit de voeten te kunnen. De aandrijving geschiedt permanent op de vier wielen en er is zelfs een inschakelbare hoge reductie voor het zwaarste werk. Die zit niet bij de versnellingsbak maar net voor de wielnaven. Een bijzonder riante bodemvrijheid van 37cm moet in combinatie met nagenoeg onbestaande overhangen, een korte wielbasis en een klein spoor zorgen voor ongeziene hinderniscapaciteiten.

Omdat niet iedereen van modderploeteren op een fiets houdt, bedachten de heren bij Daihatsu ook meteen een andere afgeleide. Met een open laadbak is het immers perfect mogelijk enkele surfplanken te vervoeren. En omdat in het surf-wereldje alles best hip en trendy is, zijn er vleugeldeuren en werd enige aandacht aan het interieur gegeven. Zo is het instrumentarium helemaal opgemaakt uit een LCD-scherm.