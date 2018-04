BMW 1 op EPO

Door: BV

MW presenteert op Japanse bodem de 1 Coupé tii. Liefhebbers van het merk herinneren zich die typeaanduiding nog van wijlen de 2000 en 2002 waar ze voor de injectieversies stonden die helemaal bovenaan de modellenladder prijkten. Of dat met de 1 tii ook het geval zal zijn is veel te vroeg om zeggen, het gaat immers om een studiemodel waarmee BMW alleen naar reacties peilt. De tii lijkt nu al vooral een marketinginstrument te worden, want BMW wil niet eens zeggen wat er onder de kap schuilt. Het gaat ‘m om de aankleding.

Aan de binnenzijde wordt de tii verfraaid met diep uitgesneden kuipjes die grotendeels in Alcantara uitgevoerd zijn. We noteren voorts nog een sportstuur, herwerkt instrumentarium en sportiever ogend pedalenstel. Voor het exterieur is koolstofvezel het sleutelwoord. Dat ultralichte en sterke materiaal werd immers gebruikt voor het gros van de typerende stijlelementen. Omdat de spiegelhuizen, koffervleugel, motorkap en delen van de voorspoiler in dat dure materiaal zijn uitgevoerd is het belangrijk stijlelement en kan ook een gewichtsbesparing gerealiseerd worden.