Dikke Volvo's in Vegas

e SEMA autoshow in Las Vegas is dé hoogmis voor al wie in de autosector tuk is op uiterlijk vertoon. Maar ook de autoconstructeurs hebben omwille van de massale mediabelangstelling voor het evenement, de beurs ontdekt. Volvo pakt er in samenwerking met de tuner Heico Sportif uit met twee blikvangers. Het gaat om een opgewerkte en agressief ogende S80 en een dik gemaakte C30. Daarnaast presenteren de Zweden ook nog een eigen creatie; een XC70 die bedoeld is om in de smaak van Baywatch-meiden te vallen.

De S80 wordt door Heico uiteraard van een scherp gelijnde koetswerkkit voorzien. De stijlelementen zijn zowel aan de buitenzijde als binnenin vooral in aluminium uitgewerkt. Het koetswerk geeft de indruk uit datzelfde ongelakte materiaal te bestaan, maar het is in realiteit een speciale lakkleur. Het lakken van de S80 High Performance nam niet minder dan 2 weken in beslag. De auto is 40mm verlaagd en de 20-duims velgen worden nagenoeg volledig gevuld met een opgewaardeerd remsysteem. De T6 turbomotor werd door Heico opgewaardeerd. Hij loopt nu op E85 bio-ethanol is goed voor niet minder dan 350pk. De koppelkromme reikt zelfs tot een zeer indrukwekkende 550Nm. Trekkracht die reeds vanaf 1.500t/min beschikbaar is. De sprint naar 100km/u neemt niet meer dan 5,8 tellen in beslag.

De C30 wordt door Heico in een surf-outfit gestoken. Dat wordt vooral door de aangepaste striping benadrukt. Naast z'n opvallend frivole jasje en nieuwe koetswerkkit, zijn het vooral de werkzaamheden aan de T5 benzinemotor die de aandacht trekken. Die is opgevoerd tot 300pk en 320Nm en sleurt de compacte premium-tweedeurs naar 100km/u in 5,4 tellen. De topsnelheid bedraagt 250km/u, maar alleen omdat de tuner daar een begrenzer op instelde.

De vierwielaangedreven XC70 werd voor de gelegenheid door Volvo zelf opgeleukt. Het model biedt voldoende plaats voor het materiaal van de strandwachten. Om nog beter door het zand te kunnen ploeteren is de bodemvrijheid met 12cm verhoogd. Voor de interieuraankleding wordt dezelfde waterafstotende stof gebruikt als voor badpakken. In noodgevallen kan je namelijk niet verwachten dat redders zich afdrogen voor ze achter het stuur kruipen. Voeg aan het recept nog een parelmoer gele lakkleur (met dank aan verffabrikant Dupont), 20-duims velgen, bredere wielbogen, aluminium beschermplaten en een specifieke bedrukking toe en het plaatje is compleet.