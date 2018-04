Spectaculaire éénzitter van Pontiac

Door: BV

Pontiac wil graag nog even wat aandacht voor de Solstice. Een auto die we in onze contreien beter kennen als de nieuwe Opel GT. Het merk presenteert op de SEMA autoshow die van 30 oktober tot 2 november in Las Vegas (waar anders?) gehouden wordt, dan ook de SD-290 Race Concept. Een pure éénzitter die zo voor de racerij bestemd lijkt, maar of Pontiac er ook effectief mee wil gaan racen is eerder twijfelachtig.

Onder de kap zit nog steeds een 2-liter ECOTEC turbomotor. Die wordt voor de gelegenheid opgepept en voorziet de achterwielen nu van 290 paardenkrachten. Die gaan nog steeds door een handbediende vijfbak, terwijl een transmissie met zes verzetten toch wat avontuurlijker is. Om gewicht te sparen wordt de helft van de koets gesloopt. Dat staat garant voor puike sprintcijfers, maar helemaal zeker weten we dat niet. Pontiac zwijgt namelijk in alle talen over de prestaties. Het wil wel kwijt dat er een verchroomde brandblusser aan boord is...