Fiat Croma onder het mes

iat stuurt de Croma naar de plastisch chirurg voor het aanmeten van het nieuwe familiegezicht. De operatie omvat de gebruikelijke onderdelen en kent als meest markante element de invoering van nieuwe langgerekte koplampunits. Daarnaast wordt de complete voorbumper gladgetrokken. Die kent vanaf het Autosalon van Bologna, waar het herwerkte model debuteert, een moderner lijnenspel. De grille krijgt een donkere afwerking. Achteraan worden de lichtblokken en het bumperschild gestroomlijnd.

Aan de binnenzijde omvat de opfrisbeurt opgewaardeerde materialen, een nieuw stuurwiel en een aangepaste stoffenkeuze. Fiat neemt de gelegenheid eveneens te baat om de elektronica te vervangen door modernere systemen. Daarbij springen voor de uitgebreide Bluetooth-mogelijkheden en het centraal in het dak gemonteerde LCD-scherm van uitzonderlijk groot formaat op. Aan het motorenpalet wordt niet geraakt. Dat omvat nog steeds een 140pk sterke 1.8 16v en een amper krachtiger 2.2 16v die 147pk opbrengt. Het dieselaanbod is nog uitgebreider. Een 1.9 JTD motor is er in vermogens van 120 en 150pk en wie nog meer kracht wenst kan de 2.4l grote vijfcilinder bestellen. Die is goed voor 200pk.