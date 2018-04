Ford Focus krijgt opfrisbeurt

Door: BV

Ford heeft met z'n jongste producten -de S-MAX en de nieuwe Mondeo op kop- het dynamische lijnenspel ontdekt. En toegegeven, de laatste generatie van de Focus oogt daarnaast eerder braaf. Hoog tijd dus om daar een mouw aan te passen, wat bij deze gebeurt. De Focus krijgt een opfrisser die zich vooral toespitst op oppervlakkigheden. Aan de buitenzijde wordt het vernieuwde exemplaar alvast makkelijk van z'n broers zonder plastische ingrepen te onderscheiden. De neus wordt immers helemaal herwerkt. Daarbij vallen vooral de grote trapeziumvormige luchtroosters en de meer in de flanken doorgetrokken lichtblokken op. Uiteraard gaat de wijziging gepaard met nieuwe bumperschilden en een update van enkele koetswerkkleuren. Dat is steeds het geval. Ford profiteert ook van de situatie om de richtingaanwijzers onder te brengen in de buitenspiegels. Die zijn voortaan ook weer van een groter formaat.

Het interieur wordt ook aangepakt. De kunststoffen worden opgewaardeerd, de verschillende afwerkingsniveaus zitten in andere bekledingen, de sierlijsten zijn aangepast en zelfs de wijzerplaten werden aan de evolutie van de tijdsgeest aangepast. De uitrustingsmogelijkheden worden met enkele interessante nieuwigheden aangedikt. We onthouden vooral de meedraaiende Xenonverlichting, de LED-achterlichten, een 230V stopcontact in het interieur en een SD-kaartlezer voor het afspelen van MP3-bestanden.

Het benzineaanbod blijft geheel ongewijzigd. De instapper is nog steeds een 1.4 met 80pk. Daarboven vinden we twee vermogensversies met een inhoud van 1.6l en 100, dan wel 115pk. Een 1.8 en 2.0 met 125 en 145pk ronden het aanbod naar boven toe af. Ford houdt de zesbak nog even achter, want alle benzines worden nog steeds aan een met de hand bediende pook met vijf verzetten gekoppeld. Dieselrijders krijgen wél een nieuwe keuze. Het gaat om een teruggeschroefde versie van de Duratorq 2.0. Die blijft in z'n 136pk sterke variant nog steeds bovenaan het gamma staan, maar loopt vanaf heden ook van de band in een versie met slechts 110pk. Daarmee wordt het onderaan het dieselgamma van Ford aardig druk. Er zit immers ook nog een 115pk sterke 1.8 en een 109pk krachtige 1.6. De instapper blijft deze laatste in z'n vermogensversie met 90pk. Half volgend jaar stort Ford zich ook op de automatische transmissies met dubbele koppeling. Zo'n bak volgens DSG-principe debuteert op de 136pk sterke 2.0 TDCI.

Bij Ford zal het vernieuwde exemplaar vanaf eind dit jaar van de band lopen. De krachtige ST en Coupé-Cabriolet volgen wat later. Het merk met het blauwe ovaal wipt in één beweging mee op de milieu-trein. Van het nieuwe exemplaar verschijnt ook een ECOnetic dieselversie in de catalogus. Het recept is inmiddels gekend. Door met de overbrengingsverhoudingen te rommelen, zo veel mogelijk gaten in het koetswerk (de frontale grille bijvoorbeeld) dicht te stoppen, de ophanging te laten zakken en banden met een lage rolweerstand te monteren, zakt het verbruik en -bijgevolg- ook de CO2-uitstoot.