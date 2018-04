Vernieuwde Ford Focus: de ST!

Door: BV

Ford vernieuwt vanaf eind dit jaar z'n Focus. Alleen op de opfrisbeurt van de Coupé-Cabriolet en de snelle ST is het wat langer wachten. Maar van deze laatste hebben we nu alvast de beelden.

De ST (beschikbaar met drie of vijf portieren) krijgt dezelfde uiterlijke update als de reguliere driedeurs, vijfdeurs en break waarover we eind volgende berichtten. De nieuwe neus met ver in de flanken doorlopende koplampen, grotere trapeziumvormige grille, hertekende zijskirts en aangepaste bumperschilden zijn in dit geval uiteraard met een anabolen-sausje overgoten.

Onder de kap verandert er vooral zeer weinig. De 2,5l grote vijfcilinder turbomotor (oorspronkelijk van Volvo) levert nog steeds 225pk en 320Nm trekkracht, en het is nog steeds een zesbak die de krachten naar de voortrein leidt. Die wordt in z'n zware taak om dat alles op het asfalt te zetten overigens nog steeds bijgestaan door een differentieel. Het onderstel wordt eveneens nauwelijks gewijzigd. Enkele details voor een nog fijner stuurgevoel nagelaten. De belangrijkste cijfers blijven dan ook onveranderd. De ST vraagt immer nog 9,3l/100km, de sprint wordt in 6,8 tellen afgehaspeld en de top bedraagt 241km/u.