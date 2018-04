Nieuwe Opel Agila zuiverste vijfzitter ooit

Door: REDACTIE

Het beste medicijn tegen de stijgende benzineprijzen is een zuiniger verbruik. Met deze slagzin pakt Opel nu uit met de nakende komst van de Agila. Deze vijfzitter met vijf portieren schittert door zijn gering verbruik in alle motorenversies. De 1.0 liter benzine verbruikt gemiddeld slechts vijf liter op 100 km en de 1.3 CDTI doet het zelfs met 4,5 liter. Daarbij bedraagt de uitstoot van schadelijke C02 slechts 120 g/km. Zowel de benzine- als de dieselversies blijven daarmee onder de grenswaarden die in tal van Europese landen van een belastings- of aankoop bonus genieten.

Berekent men de C02 emissie op alle vijf plaatsen dan komt de Agila op kop te staan van de spaarzaamste en schoonste auto's van de markt want slechts 24 g/km per zitplaats. Ook de 1.2 doet het goed met een gemiddeld verbruik van 5,5 l/100 km en 131 g/km C02 of 26,2 g/km per zitplaats.

De op de Frankfurtse Automesse voor het eerst geëxposeerde Agila komt in de lente van volgend jaar in de handel.