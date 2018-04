Amerikanen lusten Smart Fortwo

Door: BV

aimler heeft er toen het nog DaimlerChrysler was een hele kluif aan gehad: de homologatie van het kleine autootje voor verkoop in de VS. Uiteindelijk heeft het bedrijf een nieuw model nodig gehad, dat dertig centimeter langer was dan voorheen. Maar het lijkt het waard te zijn geweest. De vijftig in de ‘States' aangestelde dealers hadden de opdracht om het eerste jaar 30.000 Fortwo aan de man te brengen. En dat gaat lekker... zo lekker zelfs dat er wachtlijsten ontstaan. Nu reeds hebben meer dan 30.000 Amerikanen een bestelbon ondertekend, terwijl het model er pas volgende maand debuteert.