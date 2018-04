Dit is de nieuwe Skoda Superb

Door: REDACTIE

Skoda onthult de tweede generatie van de Superb pas in maart op het Autosalon van Genève. Maar het merk heeft nu al een eerste afbeelding vrijgegeven. Na de zomer van 2008 wordt de grootste Skoda leverbaar. En uiteraard zijn de Tsjechen ambitieus. De productie van het model moet stijgen tot 60.000 stuks op jaarbasis. De eerste Superb, gelanceerd in een tijd dat een ‘premium'-model voor Skoda zeker nog geen evidentie was, wist jaarlijks zo'n 20.000 klanten te verleiden.

Om die doelstelling te halen speelt de Superb enkele troefkaarten uit. Er komt een breed benzine- en dieselmotorenpalet. Bij dat laatste verwelkomen we vooral de common-rail dieseltechnologie, die brutale pompverstuivers van de VAG-groep eindelijk naar de geschiedenis verwijst. Uiteraard wordt de Superb nog groter. Daarnaast wordt hij ook praktischer. Z'n kofferklep wordt immers ingeruild voor een vijfde deur. En er is sprake van een combi.