Mazda in Detroit: Furai en update RX-8

Door: BV

Nijvere bijtjes zijn het bij Mazda. Op elke grote manifestatie van de afgelopen twee jaar presenteerde het merk een nieuw studiemodel en in januari is het op de Detroit Motor Show wéér prijs. Dan gaat het doek van de Furai. Dat is japans voor ‘het geluid van de wind'. De stijlrichting is inmiddels gekend. Het product maakt gebruik van lijnen die hun oorsprong in de natuur vinden. Op het eerste en enige beeld zijn die glooiingen alvast duidelijk zichtbaar. De Furai is ook niets minder dan een supersportwagen. Het Courage C65 chassis is rechtstreeks afkomstig uit de American Le Mans Series en onder de kap zit een 450pk sterke wankelmotor met drie roterende cilinderkamers. En om dat hart nog een beetje milieuvriendelijk te laten kloppen, is het aangepast om helemaal op het milieuvriendelijke ethanol te lopen.

Voor de tweede helft van 2009 wordt de Mazda RX-8 langs de plastisch chirurg gestuurd om hem jong te houden. Details ontbreken nog, afbeeldingen al helemaal maar we houden u op de hoogte. Wat we wel weten is dat het uiterlijk wordt aangepast. Dat de materiaalkeuze binnenin werd herzien en dat de optielijst meer van deze tijd zal zijn. Toch kijken we vooral uit naar de betere prestaties en het opgewaardeerde weggedrag dat Mazda belooft. Niet dat de RX-8 daarin nu teleurstelt, integendeel (we verwijzen graag naar ons test-archief), maar meer is beter, niet?