Fiat 500: teller staat op 800

Door: BV

F

iat is bijzonder in z'n nopjes met de prestaties van de kleine 500. En ook in ons land loopt de Auto van het Jaar als een trein. De autootjes zijn sinds kort bij de dealer te bewonderen. Reeds 800 Belgen plaatsen hun handtekening onder een bestelformulier. Fiat haast zich om te zeggen dat dit cijfers gehaald werd zonder ruchtmakende reclamecampagne en dat de trendy karretjes zonder korting de deur uit gingen. Het was ooit anders. Wil je de details van de Fiat 500 nog eens nalezen, dan kan dat in ons archief.