Nissan Forum voor de familie

Door: BV

Kinderen die een halve wereldoorlog uitvechten, huilende baby's of schoonmoeders die zich in de steek gelaten voelen... de achterbank het decor van dit en meer familiaal leed. Nissan denkt er evenwel wat op gevonden te hebben. Het resultaat is de Forum. Een studiemodel dat volgende maand in Detroit debuteert.

Forum is een monovolume die ruimte biedt aan zeven inzittenden, gespreid over drie zitrijen. Camera's houden de tweede en derde zetelrij in de gaten. Om de kinderen zoet te houden is er nogal wat multimedia-apparatuur aan boord, maar pa of ma hebben de macht. Een time-out-knop op het stuurwiel legt ze immers allemaal het zwijgen op. Sterker nog, de bestuurder kan de achterste passagiers dan toespreken door de geluidsinstallatie. Kwestie van de boodschap een beetje efficiënt en verstaanbaar over te brengen.

Het leven aan boord, en nissan heeft het dan over eten, spelen en zelfs sporten (?!), wordt makkelijker gemaakt door een draaibare tweede zitrij. De dubbele zetels worden elektrisch om hun as geholpen. Ze kunnen zelfs naar buiten gericht worden. Om vanuit je luie zetel je buiten spelende erfgenamen in de gaten te houden bijvoorbeeld. En omdat de schuifdeuren geen B-stijl vragen is het zicht uitstekend. En wat zit er onder de kap? Wel... niets. Nissan heeft geen motor gemonteerd. Misschien iets voor een volgende keer.