Meer is beter: 7-traps DSG voor VW Golf

Door: BV

Onder het motto meer is beter, iets wat zowel Mercedes en Lexus er reeds toe bracht een zeventrapsautomaat te ontwikkelen, voegt VW nog een extra gangwissel toe aan de DSG-automaat met dubbele koppeling. Die bestaat voortaan dus in een versie met zes vooruit-versnellingen en deze nieuw variant die vooruit keuze biedt uit liefst zeven verhoudingen. De constructie is compacter dan voorheen. VW heeft de technologie doorontwikkeld zodat de schijven van de koppeling niet langer in een oliebad moeten draaien.

De bak wordt eerst aangeboden in de Golf en Golf Plus. De technologie wordt er gecombineerd met de 1.4 TSI benzinemotor met 122pk en de 105pk sterke 1.9 TDI. Zwaardere motoren vormen nog een probleem, want de gangwissel kan slechts 250Nm aan. De groep zal daar wellicht nog een mouw aan passen. Het verbruik vaart er alvast wel bij. De diesel gaat nog eens 7 deciliter onder de cijfers van de DSG met 6 verhoudingen.