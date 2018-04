Mercedes SL63 AMG... trager

Door: BV

Mercedes heeft een facelift voor de SL op stapel staan en dit is de dikke achterbumper (met ingewerkte diffuser) van de AMG-versie. Deze SL63 AMG krijgt hetzelfde blok onder de neus als de recent voorgestelde C-Klasse AMG. Dat is goed voor 525pk en 630Nm. De motor vervangt de SL55 AMG. Die was goed voor 517pk, maar wel 720Nm koppel leverde. Op vlak van trekkracht moeten dus toegevingen gedaan worden en de gevolgen blijven niet uit.

De SL63 AMG heeft 4,7 tellen nodig voor de sprint naar 100km/u. Akkoord, dat is ont-zet-tend snel. Maar de SL55 AMG deed er twee tienden minder over. Benieuwd wat het -terecht- zeer veeleisende cliënteel van die evolutie vindt... De topsnelheid blijft overigens identiek. Bij 250km/u komt de elektronische begrenzer tussen.