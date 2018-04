Mercedes lekt facelift CLS

Door: BV

ercedes is dezer dagen zo lek als een zeef. Na de SL63 AMG is nu ook een eerste beeld van de topversie van de CLS gelekt. De vierdeurs coupé wordt binnenkort licht aangepast. Voor deze versie betekent dat alvast een hertekende voorbumper, nieuwe grille met twee in plaats van drie lammellen en 19- in plaats van 18-duims velgen. Voorts is er sprake van een koffervleugeltje in carbon en hertekende diffuser achteraan. Of de opfriswerkzaamheden gepaard gaan met technische aanpassingen is nog niet geweten.