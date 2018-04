Zuinige auto's baten niet

Door: BV

We worden tegenwoordige bijna dagelijks om de oren geslagen met milieuvriendelijke modellen. Op het aanstormende Brusselse Autosalon heeft nagenoeg elke massaconstructeur wel één of andere CO2-vriendelijke versie in de aanbieding. En omdat de CO2-uitstoot recht evenredig is, zijn die modellen ook pomp- en budget-vriendelijk. Tenminste, dat is de theorie. De VAB ging na in hoeverre dergelijke eco-wagens effectief blijken in het dagelijks gebruik. Zowel de zuinige dieselwagens met partikelfilter (à la Polo Bluemotion) als de benzine Hybridewagens (de Toyota Prius of Honda Civic Hybrid) werden aan de tand gevoeld.

Gemiddeld ligt het normverbruik van dergelijke eco-modellen met dieselmotor anderhalve liter per 100km lager dan bij een model zonder speciale ingrepen. Wanneer een testrijder volgens de principes van het eco-rijden een gemengd parcours aflegt verbruikt hij gemiddeld 1,2 liter minder dan bij een conventioneel exemplaar. Het gerealiseerde verbruik ligt dan nog wel 6% boven het normverbruik. Als normale bestuurders, huisvaders en gezinnen, het stuur nemen slinkt het verbruiksvoordeel weg. Zij verbruiken tot 73% meer dan het opgegeven verbruik. Een eco-versie is dan slechts een halve liter zuiniger dan een conventionele auto. Bij de huidige dieselprijzen levert dat amper € 0,6 voordeel per 100km op.

Bij de hybridewagens is de winst volgens de constructeur 0,9l/100km. Een professionele testrijder houdt daar in de praktijk 0,8l van over, al zijn de gerealiseerde verbruikscijfer dan al 31% boven die van de constructeur. Gezinnen verbruiken nog een stuk meer maar realiseren in vergelijking met niet-hybride-modellen wel een verbruikswinst van 0,9l/100km. Een ‘normale' bestuurder komt 61% boven het normverbruik van de constructeur uit.

VAB gebruikt de resultaten om de nadruk te leggen op de principes van eco-rijden. Bovenstaande voertuigtypes zijn wel zuiniger dan modellen zonder modificaties, maar de resultaten worden verwaarloosbaar als de bestuurder z'n rijstijl niet aanpast. Wie zich die principes meester maakt, heeft het meeste voordeel bij een zuinige dieselversie, klinkt het bij de automobilisten-organisatie.