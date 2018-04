Nieuwe Citroën Berlingo / Peugeot Partner

Door: BV

Citroën heeft een nieuwe versie van de Berlingo op stapel staan. En tegelijk wordt natuurlijk ook een nieuwe uitgave van de Peugeot Partner gecommercialiseerd. Het merk hoopt er de wind mee uit de zeilen van de fonkelnieuwe Renault Kangoo te halen.

De besteller en hun variant voor personenvervoer worden op het onderstel van de Peugeot 308 gekegeld. Ze worden dik 20cm langer dan het huidige model en de laadcapaciteit van de bestelvariant kan zelfs 2 europalets bedragen. Die versie verdraagt 850kg gewicht (en 3.300l volume), maar omwille vna het comfort doet de versie voor personenvervoer het met minder.

Beide Fransen krijgen een flexibel indeelbare achterbank. Daar zitten voortaan drie afzonderlijke zitjes, die elk verwijderbaar of verstelbaar zijn. Andere aardigheidjes vinden we op het vlak van uitrusting. PSA belooft ESP, al is niet duidelijk of dit voor elke versie geldt. Het ganse motorenpalet is nog niet vrijgegeven, maar de merken beloven een fiscaal voordelige 1.6l HDi dieselmotor met 110pk en een roetfilter.

Peugeot zal behalve een gewone Partner ook nog een avontuurlijk aangeklede telg in het gamma kegelen (foto). Overigens betekent deze nieuwe telg niet meteen het einde voor de huidige Berlingo. Net als de Picasso, hanteert Citroën een uitdoofscenario voor het product. Daardoor blijft de huidige Berlingo (met z'n meer aantrekkelijke prijs want de nieuwe versie wordt ongetwijfeld duurder) op verschillende markten nog even in de catalogus. Of dat ook bij ons het geval zal zijn, is nog niet duidelijk.