Voorbode Mercedes GLK in Detroit

Door: BV

Mercedes ‘werkt' niet aan een klein broertje voor de ML en GL. Die is gewoon klaar. Sterker nog, de productieversie is al gesnapt op de set van Desperate Housewives. Kwestie van de BMW X3-killer meteen bij de juiste doelgroep te promoten. Toch krijgen we de definitieve versie deze maand nog niet te zien. Op de NAIAS in Detroit rijdt Mercedes nog een opwarmertje voor het voetlicht. Dat is deze GLK Freeside. Dat heet een stijlstudie te zijn, maar het prototype wijkt slechts in details (zoals de opzichtige velgen) af van de definitieve versie.

De heet gewassen G staat op het onderstel van de C-Klasse. Dat sluit de aanwezigheid van een reductiebak uit. Permanente vierwielaandrijving, onder de noemer 4Matic, is uiteraard wel van de partij. Die heeft overigens -gelukkig- nog steeds een zwak voor de achtertrein. Die krijgt 60% van het vermogen te verwerken. Onder de kap vinden we motoren die ook in de C te krijgen zijn. De instappers doen het met vier cilinders. Ze lusten diesel of benzine. De topversies krijgen een zespitter onder het motordeksel. De marktintroductie is verwacht rond de (volgende) jaarwisseling.