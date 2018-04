Mercedes GLK Freeside Concept

Door: BV

Mercedes heeft op z'n stand in Detroit, zoals gisteren bericht, de GLK Freeside Concept staan. Daarvan zijn heden extra details bekengemaakt. De definitieve productieversie wijkt overigens nauwelijks af van het tentoongestelde exemplaar. Hij heeft alleen wat minder opsmuk.

Het onderstel is afkomstig van de C-Klasse en voorzien van permanente vierwielaandrijving, die een lichte voorkeur heeft voor de achterwielen. Het is het voornaamste wapen in de strijd om enige moddervaardigheid, maar niet het enige. Net als concurrenten Land Rover Freelander en BMW X3 gooit Mercedes vooral slimme electronica in de strijd. We hebben het dan onder meer over afdaalhulp, een adaptieve demping en een ESP-systeem dat zich niet misdraagt op een losse ondergrond. Het motorenpalet wordt zoals gezegd grotendeels overgenomen uit de C, en in de aandrijflijn mikt Stuttgart ook de zeventrapsautomaat die in de berline het mooie weer maakt. Er wordt ook gewerkt aan een milieuvriendelijke Bluetec-diesel. Een 2.2 met 170 of (in België) 163pk, al laat die nog even op zich wachten. Eind 2008 staat de productieversie van de GLK bij de dealer.